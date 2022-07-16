قمة جدة للأمن والتنمية تبدأ أعمالها

انطلقت قمة جدة للأمن والتنمية، قبل قليل، بمشاركة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

وقد اكتمل وصول الزعماء العرب إلى جدة، حيث كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في استقبالهم.

ويشارك بايدن، في قمة جدة «العربية الأميركية»، في أول زيارة رسمية له لمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة في 20 يناير 2021.

ومنذ نشأة مجلس التعاون الخليجي عام 1981، تم عقد 3 قمم خليجية أميركية الأولى في منتجع كامب ديفيد الأميركي في 14 مايو 2015، والثانية والثالثة بالعاصمة السعودية الرياض في 21 أبريل 2016، و21 مايو 2017.

وعقدت جميع تلك القمم في ظل إدراك مشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لأهمية العمل معاً من أجل مواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات المشتركة والالتزام المشترك بضرورة العمل سوياً من أجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم.