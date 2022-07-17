جامعة الكويت تستقبل طلبات الالتحاق إلكترونياً حتى 27 الجاري

تنطلق عملية تقديم طلبات الطلبة الراغبين في الالتحاق بكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2022/ 2023 إلكترونياً اليوم، وتستمر حتى 27 الجاري، باستثناء الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج الكويت، كذلك بقية فئات الطلبة غير الكويتيين المسموح لهم بالتقدم للجامعة، سيقومون بتقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ، في حين هناك فترة خُصصت للطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وخريجي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني والمنح الثقافية ستستمر حتى 1 سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة تزايداً في أعداد المتقدمين، في ظل ارتفاع نسبة النجاح من خريجي الثانوية العامة، إضافة إلى الأعداد التي تم رفضها في خطة البعثات الخارجية الأخيرة.

ويرى مراقبون أن موافقة مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير على اعتماد قبول 7953 طالباً وطالبة هذا العام مع تفويض مدير الجامعة في أي تغيير بالأعداد، تُعد خطوة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة للقبول في الجامعة.

وأكد المراقبون أن الإبقاء على النسب الدنيا للقبول للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات، وهي 70 في المئة أو 2.50 نقطة للقسم العلمي، و78 في المئة أو 2.90 نقطة للقسم الأدبي، تعطي مجالاً أكبر للطلبة لأخذ فرصهم في التقديم للجامعة.