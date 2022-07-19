بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة لأول مرة في تاريخها

أعلنت هيئة الارصاد الجوية البريطانية اليوم الثلاثاء تسجيلها أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد بعد وصولها الى 2ر40 درجة مئؤية بمطار (هيثرو) غربي لندن.

وحذرت الهيئة في تصريح صحفي من امكانية تسجيل درجة حرارة تصل الى حدود 41 درجة خلال الساعات المقبلة داعية الى ضرورة تجنب التنقل بكل اشكاله في هذه الاوقات الا للضرورة.

وعلى صعيد متصل حذرت شركات النقل العام لاسيما القطارات من السفر بسبب الغاء عشرات الرحلات بين العاصمة لندن وباقي المدن البريطانية فضلا عن تأثر شبكة قطارات (المترو) بشدة.

واكدت شركات القطارات انها اضطرت لخفض السرعة القصوى عبر كامل الشبكة منعا لوقوع حوادث الامر الذي يطيل من مدة الرحلات وبالتالي الغاء اخرى.

وفي هذا الصدد اعترف وزير النقل غرانت شابس ان البنى التحتية لشبكة سكك الحديد في بريطانيا لم تصمم لتحمل الحرارة المرتفعة او البرودة القاسية.

وذكر شابس في تصريح صحفي ان معظم درجات الحرارة القياسية تم تسجيلها خلال السنوات ال15 الماضية ما يعني ان البلاد ستكون بحاجة الى سنوات طويلة لتحديث البنى التحتية الرئيسية وتجنب مثل هذه السيناريوهات.

واعلنت السلطات البريطانية قبل يومين حالة الطوارئ الوطنية بسبب توقعات الحرارة المرتفعة حيث تم وضع جميع الاجهزة والوكالات الرسمية المعنية على اهبة الاستعداد للتعامل مع اي حوادث طارئة.