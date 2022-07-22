السعودية: ضبط مواطن سهّل دخول صحافي غير مسلم إلى مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إحالة مواطن سعودي إلى النيابة العامة بعدما «تواطأ بنقل وتسهيل دخول أحد الصحافيين غير المسلمين ويحمل الجنسية الأميركية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن «على جميع القادمين إلى المملكة، ضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، وخصوصًا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة، وأن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استناداً إلى الأنظمة ذات الصلة، وقد تم إحالة قضية الصحافي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ مايلزم بحقه وفق الأنظمة».