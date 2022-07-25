“التجارة”: امتناع مكاتب استقدام العمالة عن تقديم الخدمة.. يؤدي إلى إغلاقها

وزارة التجارة والصناعة حذرت من تحصيل مبالغ استقدام العمالة المنزلية المحددة بـ890 ديناراً كويتياً

حذّرت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، مكاتب استقدام العمالة المنزلية، من الامتناع عن تقديم الخدمات المنوطة بها، تجنباً لإغلاق المكتب، وفق القانون.

وذكرت «التجارة» في تحذير نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر»، من أن تحصيل المكتب مبالغ أكثر من المحددة من قبلها يؤدي أيضاً إلى إغلاق المكتب، وكذلك رفض ممارسة النشاط، الذي يؤدي إلى إلغاء الترخيص.

وشددت على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون على مخالفيه وممارسة صلاحياتها لحماية المستهلك.

وفي تغريدة توعوية لحقت بهذا المنشور، تحت شعار «شارك في الرقابة»، جددت وزارة التجارة التأكيد على أن سعر استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكتب يبلغ 890 ديناراً كويتياً متضمنا تذكرة السفر، في حين تبلغ تكلفتها عند تقديم صاحب العمل جواز سفر تلك العمالة إلى المكتب 390 ديناراً شاملة التذكرة.