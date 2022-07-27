أزمة الخبز تشتد في لبنان في ظل نقص الطحين

في فصل جديد من الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشها الشعب اللبناني، تناقلت وسائل إعلام لبنانية صور لطوابير طويلة اصطفت أمام الأفران للحصول على الخبر، وذلك في ظل انقطاع الطحين، وإغلاق بعض الأفران بشكل كامل.

وبحسب وسائل الإعلام فقد شهدت بعض المناطق توترات بين الأهالي، وذلك بسبب التدافع أمام الأفران لشراء الخبز.

وفي هذا السياق قال أمين سر نقابة أصحاب الأفران، ناصر سرور، إن الأيام المقبلة ستكون أسوأ، فهناك سبعة مطاحن في لبنان مُقفلة، من بينها مطاحن كبرى وأساسية تسلم لعدد كبير من الأفران في مختلف المناطق.

فيما أشار موقع النهار اللبناني إلى إنه رغم تطمينات وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، بوجود كميات كافية من الطحين والقمح، لا تزال أزمة الرغيف تستفحل بعدد كبير من المناطق، وسط المناشدات التي تطلقها المطاحن والأفران للتحرّك وإيجاد الحلول.

كما طالبت نقابات المخابز والأفران بضرورة تأمين الحماية الأمنية للأفران التي تعمل، والتي تشهد طوابير من المواطنين أمامها، وذكرت أن هذا الأمر يعرض الأفران لمشاكل مع المحتشدين، لذا دعت المسؤولين إلى مواكبة أمنية لهذه الأفران، لمنع حصول صدامات بين المحتشدين وبين أصحاب الأفران.

وألمحت نقابات الأفران إلى أنها ستتوقف عن العمل حال استمرار الفوضى والطوابير التي تمنع الأفران من القيام بدورها.