“التربية”: توزيع الكتب المدرسية فور الانتهاء من توريدها

ذكر مدير إدارة التوريدات والمخازن متروك المطيري أنه تم طرح الكثير من المناقصات الخاصة بالخدمات، وتشمل عقود الحراسة والنظافة وتغذية رياض الأطفال والنقل الحافلات «باصات المدارس» والمراسلة منذ سنة، وتم إنجاز الكثير من هذه العقود، مشيرا إلى توقيع عقود لخدمة الحراسة لخمس مناطق تعليمية باستثناء منطقة مبارك الكبير التعليمية، كما تم توقيع عقود لخدمة النظافة في خمس مناطق تعليمية باستثناء منطقة العاصمة التعليمية، وسيتم توقيعها خلال الأيام القادمة بعد موافقة ديوان المحاسبة.

وحول آلية صرف الأثاث والأجهزة للمدارس قال المطيري، إن الوزارة مقبلة على افتتاح مدارس جديدة والأولوية ستكون للمدارس الجديدة، وقد تم مخاطبة قطاع التعليم العام وإدارة المنشآت التربوية للوقوف على أعداد المدارس التي تتراوح بين 20 إلى 30 مدرسة جديدة، إلى جانب عدد من المدارس التي تحتاج إلى أثاث مدرسي، وتم طرح مناقصة للأثاث المدرسي وتم توقيع ستة عقود، وسيتم تزويدها بما تحتاج قبل الأول من سبتمبر المقبل، فتأثيث المدارس يتم للمدارس الجديدة والمدارس العاملة التي تحتاج إلى تجديد أثاثها.

وفيما يخص الكتب أشار المطيري أنه تم طرح 82 ممارسة، بعد وصول طلبات هذه الممارسات من إدارة المناهج بما يقارب 110 عقود، مؤكدا أنه تم توقيع 95% من هذه العقود، وجارٍ توقيع باقي العقود خلال الفترة القادمة، وبدأت الشركات بتوريد الكتب، وبعد الانتهاء من توريد الكتب سيتم توزيعها على المدارس بشكل فوري قبل بداية العام الدراسي، مشيدا بالجهود الحثيثة التي قام بها جميع العاملين في إدارة التوريدات والمخازن خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أنه تم طرح مناقصتين للتكييف تشمل مدارس الوزارة ككل، وتم مخاطبة لجنة المناقصات فيها وبانتظار طرح هذه المناقصات.

وأشار إلى طرح ما يقارب 15 ممارسة خاصة بإدارة نظم المعلومات للأجهزة والشاشات التفاعلية والشبكات وجارٍ العمل على استكمالها

وفي ما يتعلق بصيانة التكييف ذكر أن مناقصات التكييف سارية لغاية شهر مايو القادم 2023، لافتا إلى وجود مشروع طلب شراء وحدات تكييف سيتم مخاطبة

لجنة المناقصات بديوان المحاسبة، وبعد اعتماد الميزانية يتم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة .