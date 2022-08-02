الصين تحذر أميركا: ستدفعون الثمن

وصل التوتر إلى أعلى مستوياته بين الولايات المتحدة الأميركية والصين بسبب زيارة مرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وحذرت الصين من أن واشنطن ستدفع الثمن إذا أقدمت بيلوسي على وضع أقدامها في تايوان.

من جانبها، ردت واشنطن على التهديد الصيني بأنها لن ترضخ لترهيب «قعقعة السيوف» الصينية بخصوص الزيارة.

إلى ذلك ذكرت «رويترز»، أن عدة طائرات حربية صينية حلقت قرب خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان، بينما أبلغ أشخاص مطلعون أن من المتوقع وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.