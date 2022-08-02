“التجارة”: سعر الماء العذب المنقول للمنازل من 1.750 دينار إلى 4.750 دينار.. بحسب الحمولة

قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إن سعر بيع الماء العذب، المنقول بالسيارات من محطة توزيع الماء إلى المنازل، في المناطق المجاورة، تتراوح ما بين 1.750 دينار و 4.750 دينار، بحسب الحمولة.

وأوضحت «التجارة» في تغريدة توعوية ضمن حملتها «شارك في الرقابة» إنه يضاف 150 فلساً لكل غالون إضافي فوق أي من الحمولات المسعرة بـ1.750 دينار لكل 1000 غالون، و 3.250 لكل 2000 غالون، و 4.750 لكل 3000 غالون.

وبينت أنه يتم تدوين البيانات الخاصة بالحمولة والسعر على صهريج السيارة الناقلة، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفي القانون والاشتراطات ذات الصلة.