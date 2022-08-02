“الشؤون” تحذر : حسابات مزورة ومشبوهة تنتحل صفة الوزارة

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية لضرورة توخي الحيطة الحذر من جراء ما تقوم به بعض الحسابات المزورة والمشبوهة التي تقوم بانتحال صفة الوزارة في موقع «فيسبوك» وبعض المواقع الإلكترونية، من خلال وضع إعلانات غير حقيقية تعلن عن تقديم منحة مالية وتطلب من خلالها إرسال رقم الهاتف وبعض المعلومات الشخصية بهدف الاحتيال والقرصنة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أنها لم تقم بوضع مثل هذه الإعلانات أو طلب مثل هذه المعلومات في جميع حساباتها الرسمية، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية سابقة تجاه بعض الحسابات.

وستقوم الوزارة باتخاذ نفس الإجراءات عبر القنوات القانونية تجاه حسابات قامت بنشر مثل هذه الإعلانات مؤخرا.

كما ناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الحسابات التي تنتحل صفة الوزارة في المواقع الإلكترونية بهدف الاحتيال والقرصنة.