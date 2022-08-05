الصين تفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأميركي.. وعائلتها

أعلنت الصين اليوم الجمعة وقف التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها أوقفت محادثات المناخ مع الولايات المتحدة، وكذلك التعاون في منع الجريمة عبر الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، من بين ثمانية إجراءات محددة.

كما وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق من اليوم أنها ستفرض عقوبات على بيلوسي بعد زيارتها لتايوان التي اثارت غضب بكين.

وقالت الوزارة إن بيلوسي تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وقوضت بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها عبر الزيارة، موضحة أن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها المباشرة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.