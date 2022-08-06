الخارجية اللبنانية: 80 % من اللبنانيين تحت خط الفقر

ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، أن 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخها المعاصر.

وأشارت إلى أن أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادّة تتعدد وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة إلى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام.

وأضافت عبر حسابها في «تويتر»: «لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لا سيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان، إذ شكل التواجد الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية سبباً رئيسيا للأزمة الاقتصادية العميقة».

وأوضحت أنه «نتيجة لذلك بدأت الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، الذين أصبحوا يشكّلون معا حوالي 40% بالمئة من عدد اللبنانيين، مما أدى مؤخرًا إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنيّة بين كافة الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً في لبنان».