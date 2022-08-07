“الإطفاء”: نجاح عملية إخراج سيخ حديدي اخترق كتف عامل بلا مضاعفات

أنقذت العناية الإلهية عاملا من الموت بعد سقوطه من علو مبنى قيد الإنشاء ودخول سيخ حديد في جسده.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام أن فرق إطفاء السور والبحث والإنقاذ توجهت صباح اليوم الى مستشفى الجهراء الجديد لإنقاذ عامل من إحدى الجنسيات العربية تعرض لإصابة بعد سقوطه من علو في مبنى قيد الإنشاء واختراق سيخ حديدي جسده.

وأوضحت أن السيخ الحديدي اخترق كتف العامل وباشرت فرقة البحث والإنقاذ عملية إخراج السيخ بالتعاون مع الطاقم الطبي ونجحت العملية بعد جهود مكثفة لكي لا يتسبب ذلك بأي مضاعفات جديدة، لافتة إلى أن حالة المصاب مستقرة بعد انتهاء العملية ونجاحها.