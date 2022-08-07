وزير التجارة: تعديل أسعار استقدام العمالة المنزلية

أصدر وزير التجارة فهد الشريعان قراراً، بتحديد الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.

ونصت المادة الأولى من القرار «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 69 لسنة 2015، يكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية غير شاملة تذكرة السفر، 850 ديناراً للفلبين، و700 للهند وسيرلانكا ونيبال، و500 لدول افريقيا، و350 للجواز الخاص».

وفي المادة الثانية «يعاقب كل من يخالف بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979.

وجاء في المادة الثالثة «يلغى القرار الوزاري 446 /2019 والمعدل بالقرار الوزاري 2021/33 بتعديل القرار الوزاري 446/ 2019».

ونصت المادة الرابعة على أنه «يُعاد النظر في هذا القرار بعد 6 أشهر من العمل به».