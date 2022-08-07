“الأرصاد”: محطة الجهراء تسجّل درجة حرارة 53 تليها محطة الصليبية بـ 52.1 درجة

قال مراقب المحطات في ادارة الارصاد الجوية الكويتية ضرار العلي ان البلاد شهدت، اليوم الاحد، طقسا شديد الحرارة، حيث تخطت درجات الحرارة 50 درجة مئوية اذ سجلت محطة الجهراء 53 درجة مئوية تلتها محطة الصليبية 52.1 درجة مئوية.

وتوقع العلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان يستمر الطقس شديد الحرارة والرطب خاصة في البحر والمناطق الساحلية يوم الاثنين وتبدأ الرطوبة بالانخفاض التدريجي ليلا وتتحول الرياح الى شمالية غربية وتستمر الى يوم الخميس.

وذكر ان الطقس سيكون بدء من يوم الثلاثاء الى الخميس شديد الحرارة مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والتي تؤدي لانخفاض الرؤية الافقية، متوقعا ان تتراوح درجات الحرارة ما بين 48 الى اكثر من 50 درجة مئوية على بعض المناطق.