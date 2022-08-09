أعلنت وزارة الداخلية ضبط مقيم حرض على القتل وإثارة الفتنة الطائفية.

وفي بيان بشأن مقطع فيديو متداول لمقيم حرض على القتل عبر حسابه الخاص في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة أن الجهات الأمنية المعنية وفور رصد مقطع الفيديو قامت بضبط المتهم، مشيرة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكدت الإدارة ان رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد وزرع الفتن، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لكل من يخالف قوانين وأنظمة البلاد.