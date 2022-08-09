أسماء المقبولين في خطة البعثات الداخلية

أعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف المهندس عمر الكندري أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2022 / 2023.

وقال الكندري إن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف اعتمد قبول 6376 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي للعام ( 2022 – 2023) للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأشار الكندري إلى أهمية مراجعة الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية، للجامعات والكليات التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم، لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، وتسليم شهادة الثانوية الأصلية، كما أكد ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة، داعيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية للمشاركة في دفع عجلة التنمية والتطور في بلدنا الغالي الكويت.

أسماء المقبولين في البعثات الداخلية