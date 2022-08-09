“الأوقاف”: المُصحف المُلون.. غير مرخص ولا يتبعنا

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، إن المصحف الملون، والمصور في مقطع فيديو، داخل أحد المساجد الكيربي، «غير مرخص ولا يتبع الوزارة».

وأكدت «الأوقاف»، في بيان توضيحي، حرصها على متابعة المساجد وكل مايتم عرضه فيها من مصاحف.

ولفتت إلى التعميم التذكيري السابق لها الموجه إلى الأئمة والمؤذنين بـ«عدم السماح بإدخال أو توزيع أي مصاحف غير معتمدة، من لجنة مراجعة المصاحف في قطاع المساجد، على أن يستثنى من ذلك مصحف دولة الكويت، طبعة هيئة القرآن الكريم والسنة النبوية».

وحثت الوزارة في بيانها الأئمة والمؤذنين على ضرورة توجيه من يريد التبرع بأي نسخ من المصاحف بضرورة التوجه أولا إلى قطاع المساجد.