المضف بحث الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

بحث وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف مع لجنة الاستعدادات مراحل العمل لبدء العام الدراسي الجديد، بحضور وكيل الوزارة الدكتور علي اليعقوب والوكلاء المساعدين، أهم خطوات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023.

وأكد المضف على الاستمرار والمتابعة لجميع القطاعات المعنية بالاستعدادات وبحث إجراءات العمل والاستمرارية بخطة الاستعداد للعام الجديد.

واستعرض اليعقوب تقريراً عن أعمال اللجان والمتابعة اليومية لكل منطقة تعليمية.

وقدم ممثل لجنة قطاع المنشآت تقريراً عن نسب الإنجاز والمتابعة من حصر المدارس الجديدة والأخرى الخاضعة للهدم وإعادة البناء، مع التأكد من توفير كل متطلبات المدارس من برادات مياه ووحدات التكييف والصيانة اللازمة والبدالات وغيرها.

وتابعت لجنة القطاع الإداري الخدمات الأساسية من نظافة ونقليات ومراسلة وتغذية وحراسة، ومتابعة توفير الكوادر البشرية من هيئات تعليمية وإدارية كافية.

وقدمت لجنة الشؤون المالية تقريراً وحصر أرصدة الكتب والتأكد من توزيعها على المدارس والانتهاء من المناقصات.

وتطرقت ممثلة لجنة التعليم العام لتحديد الميزانيات التقديرية للأعداد المتوقعة للطلاب وتحديد أعداد المعلمين والانتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين.

وأوضحت لجنة التعليم الخاص والنوعي آليه عمل اللجنة والإجراءات التي قامت بها، حيث تشرف على 188 مدرسة، بما يقارب 256 ألف طالب بالإضافة مدارس التربية الخاصة والتي لها احتياجات نوعية خاصة بها وجار العمل على استكمالها.