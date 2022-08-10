“الداخلية”: ضبط آسيوي يدير مصنعاً لإعادة تعبئة الخمور المستوردة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن قطاع شؤون الأمن العام ممثلا في مديرية أمن الأحمدي تمكّن من ضبط مقيم من جنسية آسيوية يدير مصنعاً لإعادة تعبئة الخمور المستوردة بمنطقة المنقف.

وأضافت أنه تم حجز حوالي 1400 زجاجة منها 50 ممتلئة، ومعدات للتعبئة، وتمت إحالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة.