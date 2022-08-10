“السكنية” تستدعي 206 مواطنين لقرعة قسائم “جنوب مدينة سعد العبدالله N2”

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة مـن (N2) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (206) قسائم بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 28/9/2002.

وأشارت المؤسسة إلى أن توزيع البطاقات سيكون يومي الخميس والأحد المقبلين 11 و14 أغسطس الجاري، فيما سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يوم الإثنين 15 الجاري، على ان يتم إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء المقبل 17 الجاري.

ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان للحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي. علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.

كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف للحضور إلى مبنى المؤسسة (جنوب السرة) -المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 15/8/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وأهابت المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، لافتة إلى أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط، ومشيرة إلى إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.

الأسماء:

0001 سلطان عبدالله سلطان المطيري

0002 لمعان راشد اجفين الفضلى

0003 علي شويمى سعود العازمى

0004 سعود عبدالله جابر العجمي

0005 فهد جواد حمد الشمري

0006 حسين فلاح فالح العجمى

0007 مصلط هايف عبدالله الحويله

0008 لطيف ملعب مناور الظفيرى

0009 محمد سعد محمد الشريف

0010 احمد مطلق على الرشيدى

0011 مشارى عبدالسلام محمد العوضى

0012 محمد مجيبل ليلى العنزى

0013 عبدالرزاق فلاح فارس البصمان

0014 محمد ناهى حسين هزاع

0015 خالد سلطان صالح المجروب

0016 عبدالله علي خالد الفيلكاوي

0017 فرحان نومان حويل العازمي

0018 مانع عبدالعزيز مبارك العجمى

0019 منصور فهد على المطيرى

0020 نشمى حمدان فالح العازمى

0021 علي عبدالحميد محمود بندر

0022 حسن عوض هديبان الرشيدي

0023 مطلق فلاح سيف المويزرى

0024 خالد محمد عباد الخليفه

0025 سلطان سعود سلطان السبيعى

0026 يوسف عوض مدهش رويشد

0027 فهد عبدالله فهد العجمى

0028 مشعل طلق فلاح العازمي

0029 عبدالله سالم محمد سالم

0030 نايف عبدالله ماجد المطيري

0031 عبدالمحسن محمد عبدالله العجمي

0032 هادي حمدان فالح رومي العازمي

0033 احمد سعد فهاد العازمي

0034 خالد عسكر عبدالله الجامع الرشيدي

0035 جاسم محمد ابراهيم المريشد

0036 محمد حسن راشد العجمي

0037 محمد عبدالرحمن عامر البيدان

0038 عثمان عبدالرزاق عباس العنزي

0039 سعيد مهدى مسفر العجمى

0040 مطلق محمد عدس النمران

0041 جاسم يوسف عيسى الخضر

0042 فهد ناصر فهد المطوع

0043 خالد غلوم حبيب غلوم على

0044 محمد فهد هذال الصواغ

0045 سالم مزرم نصار العازمى

0046 حسن مرزوق حسن العجمي

0047 عبدالوهاب جمعه خميس بوعركي

0048 احمد مساعد عبدالرحمن الكوس

0049 فيصل حمد احمد العمار

0050 عبيد فهد عبيد العتيبى

0051 مبارك فلاح ضاوى النصافى

0052 مشعل فاهد مبارك الهاجرى

0053 عبدالمحسن مزيد عبدالرحمن الصانع

0054 مساعد قنيفذ عيد الوعلان

0055 خالد عبدالعزيز عبدالرحمن العوضى

0056 مطلق مبارك مطلق الشمرى

0057 عبدالعزيز محمود حيدر على

0058 دهش مزعل دهش الفضلي

0059 فاضل عبدالكريم عبدالرحيم الصفار

0060 محمد جابر أحمد المحمد

0061 مطلق عقاب زبار العتيبى

0062 سالم على سالم الجعيديه

0063 مشارى على سالم الجعيديه

0064 احمد مجزع فتيخ العنزي

0065 مشعل ابراهيم الشمري

0066 خالد عبدالله منصور الدوسري

0067 مساعد ماطر حمود العازمى

0068 احمد حسين اسماعيل الفيلكاوى

0069 زياد شليل فالح العتيبي

0070 مشارى خالد سعود الهاجرى

0071 خليفه صلال ابريك العتيبى

0072 عبدالرحمن فالح براك العامر

0073 فلاح صنيتان فلاح المطيري

0074 عبدالعزيز ناصر عباس عبدالعزيز

0075 محمد قعيد حشاش العتيبي

0076 عبدالله عرمان مسلم العجمى

0077 على عيسى حسن سويد

0078 ابراهيم محمد عبدالعزيز محمد العليوي

0079 طلال ناصر عيد فجري

0080 ماجد جمعان عبدالله العازمى

0081 خالد سعود مشعان الرشيدي

0082 فهد مهدي سالم العجمي

0083 عبدالله سعد غازى المطيرى

0084 مبارك عبدالله فالح الميع العجمي

0085 بدر محمد حجى شهاب

0086 طلال سعود فهد جدعان

0087 عبدالله محمد فهاد العجمى

0088 سطام خليف لزام ضيفالله

0089 احمد فايح جهز العتيبي

0090 دريع مطلق نعير الهاجري

0091 سعود عبيد مناور العازمي

0092 محمد مبارك سعود المخيزيم

0093 عبدالسلام محمد هادي العنزي

0094 فهد حمود حران الحربى

0095 خالد فهد عبدالله العتيبى

0096 احمد سلطان سفر السميري

0097 احمد مشعل مرزوق المطيري

0098 فواز عواض ثواب الرويجح

0099 عوض راشد محمد الرشيدي

0100 سعد فهد محمد العجمي

0101 عبدالله عامر شبيب العجمى

0102 محمد عبدالله عايض العتيبي

0103 فواز محمد ابراهيم التميمى

0104 طلال هزاع سعد المطيري

0105 خالد محمد عبدالرحمن الشريف

0106 ركان منيف ركان السبيعي

0107 مفرح نايف عواض المطيري

0108 بندر عبيد مناور الحربي

0109 خالد صالح مبرك النعيس

0110 خالد حميد موسى الاستاذ

0111 ياسر عبدالجليل محمد

0112 بدر محسن حاضر السعيدي

0113 مشعل عبدالله شبيب الدوسرى

0114 عبيد محمد عبيد العنزي

0115 عبدالله نسيم سعد النسيم

0116 بدر محمد فلاح دخيل الله الرشيدي

0117 عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الصقعبى

0118 فهد سعود عبدالله السبيتي

0119 سطام حمود راشد الحربي

0120 بجاد خالد عبدالمحسن عادي

0121 فهد سعود وقيان حمد

0122 عبدالله ضافر فهد الهاجري

0123 محمد احمد محمد العوضي

0124 عبدالرحيم يوسف محمد كلندر

0125 مشعل مبارك خميس محمد العجمي

0126 ثامر عبدالهادي مطلق الراجحي

0127 محمد ثامر مرزوق الملفي

0128 بدر مطر عبيد الديحاني

0129 عويد مبارك عويد الرشيدي

0130 عبدالرحمن مانع راشد العجمى

0131 محمد عسيم محمد العجمي

0132 طلال محمد احمد الخشان

0133 مسحل فلاح هويدى هادى المطيري

0134 فهاد دغيم فهد المطيري

0135 احمد بنيه محمد الصانع

0136 محمد غانم حمد السهيل

0137 احمد غانم حمد السهيل

0138 نايف غريب روضان العنزي

0139 علي اسماعيل عبدالله السيار

0140 عصام عبدالكريم عثمان الزيد

0141 هزاع جامع عيد الرشيدي

0142 محمد مبارك مشغي العجمي

0143 عبدالله سالم راضي محمد المطرود

0144 منصور محمد فلاح العجمي

0145 سعود صفاك عوض العنزي

0146 عادل عبدالله حسين الفودري

0147 حمد حميدان نافع الرشيدي

0148 فهد هزاع قويعان مبارك الهاجري

0149 احمد مطلق جبر الفضلي

0150 تركي عساف محمد الخالدي

0151 طارق عبدالرزاق محمد الظاهر

0152 مشعل اسماعيل بلال الخميس

0153 ناصر سالم محمد فهم

0154 نايف بخيتان خلف الحبيني

0155 بسام خليفه سلمان الغوينم

0156 عبدالعزيز احمد حمود الدويهيس

0157 طلال احمد حسن القلاف

0158 موسى عبدالله عياظه الرشيدي

0159 نايف ناصر مجبل العازمى

0160 محمد فهيد ماجد الصلف

0161 سالم فلاح سالم عزام العازمى

0162 وليد فالح صقر الديحاني

0163 عادل خالد عبدالمحسن عادي

0164 محمد عبدالحسين غلوم محمد

0165 الشيخ خالد مالك محمد الصباح

0166 صقر على صقر العدواني

0167 فهد مسمار صلبي الجدعي

0168 فهد محمد خليل الساعى

0169 خالد سعد مظهور العازمي

0170 عبدالله خليفه ناصر حسين

0171 خالد حسين على الانصارى

0172 محمد مجبل بتال المطيري

0173 فهد عبدالله محمد العجمي

0174 فهيد محمد حمد شنيتر

0175 موسي صالح عبيد المطيري

0176 محمد عبدالرضا عبدالحميد نقي

0177 بندر فهد عايض الرشيدي

0178 مروان عمر ثقل العتيبى

0179 عبدالعزيز ابراهيم القبندي

0180 عبدالرحمن سالم بنيان الدوسري

0181 علي راشد زويد المطيري

0182 احمد عبدالرزاق عبدالرحمن العبدالرزاق

0183 علي ضبيب فخري الرشيدي

0184 محمد صقر محمد حمدان الجمهور

0185 محمد سعود مرزوق المطيري

0186 صقر مشعان العدواني

0187 ضاري شلال رضيدان الشمري

0188 حمد محمد عبدالله السلوم

0189 منيف عبيد عايض عوض

0190 مشعل عايض مهدي العجمي

0191 انور علي عيد العليوي

0192 حمد راشد راشد الهاجري

0193 بدر صالح رجعان العازمي

0194 صلاح مشعان حويل المطيرى

0195 صلاح حسين محمد الكندري

0196 احمد ناصر جبر زيد

0197 عبد الله فهد سعد قريطه

0198 بدر غانم مريجب العنزي

0199 عبدالرزاق يوسف عبدالرزاق الملا

0200 بسام حامد عبدالقادر السرحان

0201 مبارك سعد ربيع ادريس

0202 عبدالله فهد مبارك العجمى

0203 ثامر فالح سيف العازمي

0204 محمد حمود محمد العجمي

0205 فالح غازي خلف الشمري

0206 محمد سعود محمد هادى