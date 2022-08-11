“الصحة” تفعل ربط صرف الأدوية عبر تطبيق “سهل”

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم عن قيام وزارة الصحة بإطلاق خدمة جديدة عبر «سهل» تتمثل في إشعار الوصفة الطبية الرقمية للمريض، بالإضافة إلى بيان بالوصفة الخاصة بالأدوية المتكرر صرفها والأمراض المزمنة يصل مباشرة للمستخدم فور صرف الوصفة الطبية.

وأوضح كاظم أن الخدمة الجديدة تتيح للمريض الذي يستخدم تطبيق (سهل) حين يقوم بزيارة المركز الصحي بالاطلاع على بيان أنواع الأدوية التي تم صرفها و كذلك الجرعات الموصوفة له، بالإضافة إلى تاريخ ووقت صرف الوصفة الطبية إلى جانب اسم المركز الصحي و اسم الصيدلي او الدكتور الذي قام بصرف الوصفة الطبية، و ذلك من خلال وصول إشعار فوري له عبر التطبيق من خلال قائمة (إشعارات).

و بين أن هذه الخدمات الجديدة التي تقدمها وزارة الصحة تتماشى مع احتياجات المواطنين من مستخدمي تطبيق (سهل)، ممن يمكنهم بطبيعة الحال الرجوع للإشعار في أي وقت، مؤكداً استمرار وزارة الصحة وفرقها العاملة بالاجتهاد في سبيل المضي نحو تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية قريباً.