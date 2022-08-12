“الداخلية”: إلغاء إقامة العمالة “مادة 18 القطاع الأهلي” في حال التواجد خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع شؤون الإقامة سيبدأ الإلغاء الإلكتروني لإقامات العمالة حاملي الإقامة وفق المادة 18 (العمل الأهلي) التي مضى على تواجدها خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان أنه “يتم احتساب مدة تواجد العمالة خارج البلاد اعتباراً من تاريخ 2022/5/1 وحتى تاريخ 2022/10/31 ، ومن ثم يتم إلغاء إقامتهم تلقائياً بعد مرور ستة أشهر وذلك تطبيقا للمادة (12) فقرة (3) من قانون إقامة الأجانب”.

وأضافت أنه لا يوجد إذن غياب للعمالة (مادة 18) خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر حيث سيتم سقوط الإقامة تلقائيا، مبينة انه من يريد بقاء صلاحية إقامته عليه الرجوع إلى البلاد قبل تجاوز فترة 6 شهور من تاريخ مغادرته.