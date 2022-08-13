محليات

الكويت: نقف إلى جانب الأشقاء في السعودية وندعم إجراءاتهم للحفاظ على أمنهم وسلامة شعبهم

13 أغسطس، 2022
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أعربت وزارة الخارجية عن تضامن الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانب الأشقاء ودعم كافة إجراءاتهم التي يتخذونها للحفاظ على أمنهم وسلامة شعبهم الشقيق، مشيدة بجهود الأجهزة الأمنية السعودية في تصديها بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنهم واستقرارهم، ومنها ضبطهم أحد المطلوبين أمنية في مدينة جدة، الذي بادر بتفجير نفسه، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الأمن وأحد المقيمين.

وتوجهت الوزارة إلى الباري عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.

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