“التعليم العالي”: قبول 452 طالبا وطالبة في خطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام الدراسي(2022/2023)

اعلنت وزارة التعليم العالي اعتماد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف قبول 452 طالبا وطالبة في خطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام الدراسي (2022 /2023).

وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي فاطمة السنان في تصريح صحفي ان إجمالي عدد المقبولين ارتفع في الخطة الأصلية وخطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام الجامعي (2022/2023) بقبول هذه الدفعة ليبلغ (906ر3) طالبا وطالبة.

وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور علي المضف اعتمد في يوليو الماضي قبول (3454) طالبا وطالبة في خطة الابتعاث الخارجي (2022/2023) من الحاصلين على الشهادة الثانوية.

ودعت السنان الطلبة إلى الالتزام بالمواعيد التي ستحدد لهم من قبل الوزارة والالتزام بالحضور في الوقت المحدد لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث.

واشارت إلى أهمية متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمي للوزارة للاطلاع على كافةالإعلانات والأخبار التي تهم الطلبة المبتعثين متمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية القادمة.