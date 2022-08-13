“المالية”: 5 دنانير رسوماً للشهادة الضريبية الخاصة بالمواطنين الأفراد

أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بتحديد رسوم إصدار الشهادات الضريبية للمتعاملين بقيمة 50 ديناراً، عن كل شهادة، فيما عدا الأفراد الكويتيين فتكون مقابل 5 دنانير فقط عن كل شهادة يتم إصدارها من خلال القنوات الرسمية لديها، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

وأضافت المالية بحسب قرار وزاري قاعدة تنفيذية بخصوص الشهادات الضريبية الإلكترونية برقم 61 إلى القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008،

وتضمنت القاعدة التنفيذية رقم 61 بشأن الشهادات الضريبية الإلكترونيةوفقاً للقرار«تعدل المادة الأولى من القاعدة التنفيذية رقم 60 بشأن الشهادات الضريبية الإلكترونية وذلك على النحو التالي «إصدار الشهادات الضريبية إلكترونيا للمتعاملين يكون بمقابل 50 دينارا، عن كل شهادة، فيما عدا الأفراد الكويتيين فيكون بمقابل 5 دنانير عن كل شهادة».