وزير التربية يستقبل المراجعين ويدعو لتيسير أمورهم وحل مشكلاتهم

استقبل وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف وعدد من القيادات التربوية المراجعين صباح اليوم، وذلك في مكتب الوزير بديوان عام وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة.

وقد اطلع المضف على معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم للسعي نحو حلها وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية.

وأكد حرصه على الاستماع إلى آراء وشكاوى المراجعين، ومقترحات الموظفين في كل القطاعات التابعة لوزارة التربية، بالإضافة إلى أهل الميدان التربوي، بما يخدم العملية التعليمية.

ودعا المضف القياديين لتيسير الأمور للمواطنين والمقيمين من خلال توجيههم وحل مشكلاتهم والرد على استفساراتهم.

وقد تم استقبال المراجعين بحضور وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب، والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة، والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي.