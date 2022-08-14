“الداخلية”: وكيل “شؤون الجنسية” يستقبل أصحاب الشكاوى كل اثنين وثلاثاء

أعلن الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، استقبال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات ووكيل الإقامة بالتكليف، المواطنين والمقيمين أصحاب الشكاوى والمعاملات يوم الاثنين، بالإدارة العامة لشؤون الإقامة، ويوم الثلاثاء بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، من الساعة 6 إلى 9 مساءً من كل أسبوع.