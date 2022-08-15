“البلدية”: 45 “بلوك” لمخالفين في العقارات الاستثمارية بمحافظة مبارك الكبير

أعلن مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير فلاح الشمري قيام البلدية بعمل (بلوك) على 45 عقارا استثماريا مخالفا يتم استغلاله تجاريا بمحافظة مبارك الكبير وذلك ضمن جولة تفتيشية لفرق البلدية في منطقة صباح السالم.

وقال الشمري في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين إن الحملة التي بدأتها البلدية قبل أسبوعين بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء للكشف على المخازن المخالفة في العقارات الاستثمارية مستمرة بشكل يومي في جميع المحافظات.

وأضاف أن الفرق التفتيشية سجلت اليوم 75 إنذارا هندسيا على بعض العقارات المخالفة كما حررت 35 محضرا لمخالفات على تلك العمارات الاستثمارية المختلفة.

وشدد على أهمية الامتثال لقوانين بلدية الكويت والادارة العامة للاطفاء لحفظ أرواح الناس من التخزين الخاطئ لبعض المواد سريعة الاشتعال ولكي لا يتم تسجيل (بلوك) على صاحب العقار.

يذكر أن بلدية الكويت بدأت حملة بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء للكشف على المخازن المخالفة في العقارات الاستثمارية بالمحافظات الست المختلفة والتأكد من التزام أصحابها في اشتراطات الادارة العامة للاطفاء.