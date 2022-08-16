جامعة الكويت: فريق بحثي طور برنامج عمل تقص وبائي جيني لمتحورات كورونا خليجيا

قالت جامعة الكويت اليوم الثلاثاء إن فريقا بحثيا من كليتي الصحة العامة والطب طور برنامج عمل تقص وبائي جيني لمتحورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت الجامعة في بيان صحفي أن البرنامج الذي صممه مركز العلوم الطبية يقوم على الخوارزميات الحاسوبية البيولوجية لجوائح الأمراض المعدية المستجدة والتي تعد خط الدفاع الأول للتصدي لها على المستوى المحلي والإقليمي بما يدعم وبشكل دقيق عملية اتخاذ القرارات فيما يخص الصحة العامة.

ونقل البيان عن الأكاديمي بقسم الأوبئة والإحصاء الحيوي بكلية الصحة العامة الدكتور محمد الخميس قوله إن البرنامج الذي تم نشره في المجلة العلمية المرموقة Virus Evolution أكد أهمية تفعيل البرامج المشتركة لتوحيد الجهود بين دول الخليج في التقصي الوبائي الجيني على المستوى الإقليمي بما يجعله أكثر فعالية ودقة في التنبؤ بالمتحورات المستجدة.

وأضاف الخميس أن خارطة طريق برنامج العمل أثبتت وبشكل علمي فعالية جهود دول الخليج في التصدي لمتحورات كورونا عبر التطبيق الفعال للاجراءات الاحترازية وسرعة تغطية حملة التطعيم على المستوى الإقليمي والتي ساعدت بدورها في إسراع عملية انحسار انتشارها.

وضم الفريق البحثي إلى جانب الخميس كلا من الدكتور سلمان الصباح من كلية الطب والدكتور محمد خاجة من معهد الكويت للأبحاث العلمية والدكتور محمد الغنيم من وزارة الصحة والدكتور نيكولاس فاونتين من جامعة تاسمينيا بأستراليا وذلك بتمويل جزئي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.