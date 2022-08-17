“الصحة”: رصد مخالفات جسيمة في 20 صيدلية ب”الأحمدي” وإحالتها للجهات المختصة

أعلنت وزارة الصحة رصد وتحرير عدد من المخالفات الجسيمة لأكثر من 20 صيدلية في محافظة الأحمدي وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة بمتابعة وضبط صيدليات القطاع الأهلي وإحكام الرقابة على تداول الأدوية وتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية ومأمونية وجودة الدواء.

وأوضحت أنه تم اطلاق حملة تفتيشية تضم خمسة فرق من إدارة تفتيش الأدوية في محافظة الأحمدي للتأكد من مدى التزام أصحاب تراخيص الصيدليات ومستودعات الأدوية الأهلية بتطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم ضبط مستودعات طبية غير مرخصة وغير مستوفية لشروط تخزين الأدوية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وأخرى تالفة في منطقة السالمية بالتعاون مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام.