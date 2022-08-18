السعدون: الحكومة هيأت الظروف ليقول الشعب كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي

قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أن الحكومة هيأت الظروف ليقول الشعب كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد.

وأضاف السعدون عبر حسابه في تويتر: “بدءاً من الخطاب التاريخي في 22/6/2022 وما تلاه من حل مجلس الأمة استجابة لمطالبات شعبية ثم ما أعقب ذلك من تكليف لسمو الشيخ أحمد النواف برئاسة الوزراء وما استقبل به من ترحيب شعبي، ثم قرارات مجلس الوزراء بالالتزام بالدستور والقانون بحفظ كرامات الناس وإيصال حقوقهم من غير واسطة، ومنع إجراء الانتخابات الفرعية، ثم صدور المرسوم بقانون 5/2022 بتعديل جداول الانتخاب وفقاً لما هو ثابت بالبطاقة المدنية، وصدور المرسوم بقانون 6/2022 بإضافة بعض المناطق إلى بعض الدوائر، تكون الحكومة قد هيأت الظروف ليقول الشعب كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد.