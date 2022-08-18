اشتراطات جديدة للعاملين بتوصيل الطلبات‬⁩.. والتنفيذ أكتوبر المقبل

اجتمع، اليوم، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من المعنيين في وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية، للتنسيق ووضع آلية واشتراطات لشركات توصيل الطلبات، على أن يتم البدء بهذه الاشتراطات من تاريخ 1 اكتوبر 2022.

ويستهدف الاجتماع وضع عدة شروط وهي:-

1- أن يكون قائد مركبة (توصيل الطلبات) لديه شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة.

2- أن يتم وضع ملصق (استيكر) خاص بالشركة التي تتبع لها مركبة توصيل الطلبات، بالتنسيق مع بلدية الكويت.

3- أن تكون إقامة سائق مركبة (توصيل الطلبات) على نفس الشركة التي يعمل بها.

4- الالتزام باللباس الموحد (سديري) لقائد المركبة سواء كانت مركبة أو دراجة نارية.

وأهابت الوزارة بأصحاب الشركات الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة، مشددة على أن من يخالف هذه الشروط فسيتم إيقاف ترخيصه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة.