سقوط سقف مرور الجهراء ولا إصابات

‏أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أنه لاتوجد إصابات بشرية ولله الحمد بانهيار سقف إدارة مرور الجهراء والأضرار مادية فقط، مؤكدا فتح تحقيق عاجل وفوري لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين.

وأنقذت العناية الإلهية موظفي ومراجعي مرور الجهراء ولم يصب أحد منهم، بعد سقوط سقن مبنى الإدارة عند عصر اليوم الخميس، إذ سمع الموظفون صوت تكسير زجاج سقف المبنى في قسم المركبات مما أدى إلى الهلع بين الموظفين والمراجعين قبل أن يخرجوا جميعا.

وقالت مصادر ان وزارة الداخلية ستشكل لجنة من قبل الوزارة مع الشركة المنفذة للمبنى للوقوف على الاسباب التي ادى الى الانهيار خصوصا ان المبنى لم يمض على استلامه سوى عامين فقط.