البرجس: الإسراع بتقرير أسباب انهيار “سقف مرور الجهراء” لمحاسبة المقصرين

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اجتماعا للجنة الفنية المكلفة بفحص مبنى مرور محافظة الجهراء.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن ذلك جاء بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

وتم خلال الاجتماع بحث الأسباب التي أدت الى انهيار سقف مرور مبنى الجهراء.

وحث الفريق البرجس اللجنة تقديم تقريرها في أسرع وقت، لمحاسبة كل من قصر أو تجاوز في إنجاز المبنى.

وكان الخالد، وجه بتشكيل لجنة فنية من الكوادر الوطنية «بشكل فوري» مساندة للجنة التحقيق في حادثة انهيار سقف مبنى إدارة مرور محافظة الجهراء.