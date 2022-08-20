عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 20 أغسطس 2022

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روسيا 2018
ريال مدريد يعلن رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد
19 أغسطس، 2022
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أنشيلوتي: كاسيميرو يرغب في خوض تحد جديد
19 أغسطس، 2022
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السباح الكويتي علي الزامل يحصد ذهبية 50 متر ظهر في دورة “التضامن الاسلامي” بتركيا
16 أغسطس، 2022
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الرامي منصور الرشيدي يحرز ذهبية “فردي سكيت” في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
15 أغسطس، 2022
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اقتصاد
“المالية”: 5 دنانير رسوماً للشهادة الضريبية الخاصة بالمواطنين الأفراد
13 أغسطس، 2022
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وزير المالية: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر.. بما لا يتجاوز ألف دينار
6 أغسطس، 2022
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1000 ميغاواط للعراق من السعودية و500 من “الشبكة الخليجية” عبر الكويت
16 يوليو، 2022
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إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
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برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ريال مدريد يعلن رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد
19 أغسطس، 2022
أضف تعليق
أنشيلوتي: كاسيميرو يرغب في خوض تحد جديد
19 أغسطس، 2022
أضف تعليق
السباح الكويتي علي الزامل يحصد ذهبية 50 متر ظهر في دورة “التضامن الاسلامي” بتركيا
16 أغسطس، 2022
أضف تعليق
الرامي منصور الرشيدي يحرز ذهبية “فردي سكيت” في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
15 أغسطس، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
“المالية”: 5 دنانير رسوماً للشهادة الضريبية الخاصة بالمواطنين الأفراد
13 أغسطس، 2022
أضف تعليق
وزير المالية: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر.. بما لا يتجاوز ألف دينار
6 أغسطس، 2022
أضف تعليق
1000 ميغاواط للعراق من السعودية و500 من “الشبكة الخليجية” عبر الكويت
16 يوليو، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ريال مدريد يعلن رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد
19 أغسطس، 2022
أضف تعليق
أنشيلوتي: كاسيميرو يرغب في خوض تحد جديد
19 أغسطس، 2022
أضف تعليق
السباح الكويتي علي الزامل يحصد ذهبية 50 متر ظهر في دورة “التضامن الاسلامي” بتركيا
16 أغسطس، 2022
أضف تعليق
الرامي منصور الرشيدي يحرز ذهبية “فردي سكيت” في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
15 أغسطس، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
“المالية”: 5 دنانير رسوماً للشهادة الضريبية الخاصة بالمواطنين الأفراد
13 أغسطس، 2022
أضف تعليق
وزير المالية: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر.. بما لا يتجاوز ألف دينار
6 أغسطس، 2022
أضف تعليق
1000 ميغاواط للعراق من السعودية و500 من “الشبكة الخليجية” عبر الكويت
16 يوليو، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
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بورتريه
” هات اذنك “
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جريدة الوطن
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