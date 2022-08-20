بعد “الفيديو الصاخب”.. رئيسة وزراء فنلندا تخضع لفحص مخدرات

قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أمس الجمعة، إنها خضعت لفحص مخدرات «من أجل حمايتها القانونية الخاصة»، بعد تسريب مقطع مصور لها وهي ترقص وتغني بصخب في حفل خاص.

ودافعت مارين عن تصرفاتها، قائلة إنها كانت تتناول الكحول مع أصدقائها لكنها لم تتعاط أي مخدرات.

وكان مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل، الخميس، وظهر فيه 6 أشخاص في حفل يرقصون ويحركون شفاههم على أغنية ومن بينهم مارين. ولاحقا في المقطع المصور، ظهرت رئيسة الوزراء البالغة من العمر 36 عاما، جاثية على ركبتيها وهي ترقص وتغني.

وأضافت مارين في مؤتمر صحافي، وفقا لصحيفة فنلندية «خضعت لفحص مخدرات من أجل حمايتي القانونية، ونتائجه ستظهر خلال نحو أسبوع».

متحدثة بالإنجليزية، ذكرت أصغر رئيسة وزراء للدولة الواقعة شمالي أوروبا، أنها لم تجر أي اجتماعات حكومية في عطلة ذلك الأسبوع، مضيفة: «قضيت بعضا من وقت فراغي مع أصدقائي. لم أرتكب أي شيء غير قانوني».

وفقا لصحيفة فنلندية، قالت مارين الجمعة للصحافيين: «يجب أن يكون مقبولا أنه حتى صناع القرار يرقصون ويغنون ويحتفلون أحيانا».

وكانت مارين اعتذرت في ديسمبر الماضي لخروجها وسهرها في ملهى ليلي حتى الرابعة صباحا دون أن تأخذ هاتفها المرتبط بعملها، ومن ثم لم تبلغ بأنها كانت مخالطة لشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19. ولم تثبت إصابتها بالفيروس بعدها.