الخالد تفقد “المركزي”: لا استثناءات من التفتيش

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد، اليوم السبت، السجن المركزي يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس وعدد من القيادات الامنية للاطلاع على سير العمل.

وتفقد الخالد مرافق السجن واستمع إلى شرح عما يقدم للنزلاء من خدمات من حيث طبيعة السكن والغذاء والرعاية الصحية وتنظيم الزيارات الأسرية والوسائل الترفيهية والرياضية والثقافية.

وشدد على ضرورة تشديد الاجراءات الامنية عند الدخول من بوابات السجن والتفتيش الدقيق على الجميع دون استثناء عند بوابات الدخول، ابتداء بنفسه.

وأوصى بمواصلة تلبية احتياجات نزلاء المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بشكل مستمر والارتقاء بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب النزلاء والنزيلات ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع.

وفي ختام الجولة اعرب عن تقديره للجهود المبذولة داخل قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام عبر الرعاية والأنشطة والبرامج المقدمة للنزلاء ما يعزز مكانة الكويت كدولة رائدة للحفاظ على حقوق الإنسان.