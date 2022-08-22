“المعلومات المدنية”: أكثر من 99 بالمئة من القاطنين في المنازل لا تتجاوز اعدادهم 30 فردا للوحدة السكنية الواحدة

أكدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنه وفقا لسجلاتها الرسمية فإن أكثر من 99 بالمئة من القاطنين في المنازل ممن يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية لا تتجاوز أعدادهم 30 فردا في الوحدة السكنية الواحدة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي ردا على ما يثار بشأن أعداد القاطنين في المنازل أنه استنادا إلى سجلاتها الرسمية فإن من تمثل أعمارهم 21 سنة فأكثر يبلغ عددهم 244ر798 ألف ناخب مضيفة أنه وفقا لبياناتها فإن عدد قاطني الوحدات السكنية يتراوح ما بين شخص إلى 30 شخصا كحد أقصى في الوحدة الواحدة.

ودعت الهيئة إلى ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالهيئة واستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.