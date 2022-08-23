ضبط شخص بحوزته 83 كغم من مادة القرطوم المخدرة

تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، من ضبط شخص بحوزته 83 كيلوغراماً من مادة القرطوم المخدرة.

وفي 17 أغسطس الجاري، جرمت وزارة الداخلية مادة القرطوم وأضافتها إلى الجدول رقم 5 المرافق للقانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وذلك لاحتوائها على خصائص تشبه مادة الأفيون.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي حينئذ أن تجريم هذه المادة يأتي بناء على القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2022 مشيرة إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت أن كل من يقوم بتعاطي أو تهريب أو جلب أو حيازة القرطوم يقع تحت طائلة القانون.

وأوضحت أن تناول مادة القرطوم يؤدي إلى فشل في الجهاز التنفسي والإصابة بنوبات الصرع والذهان وارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم وتسمم الكبد والغثيان وحالات الوفاة المفاجئة بسبب ارتفاع التسمم.

ودعت أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وابلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم المعتاطين للمخدرات حتى يتم الحاقهم بالجهة المختصة بعلاج ورعاية وتأهيل المعتاطين والمدمنين.

ولفتت إلى أن هاتف الطوارئ 112 يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة والإبلاغ عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها مبينة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقدم خدماتها للجمهور على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 1884141.