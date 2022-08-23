“الداخلية”: إلزام سائقي مركبة الأجرة “الجوالة وتحت الطلب” بتشغيل العداد

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنّ الإدارة العامة للمرور أصدرت تعليمات إلى شركات ومكاتب الأجرة الجوالة والأجرة تحت الطلب.

وأوضحت الإدارة أن التعليمات تمثلت في «وضع تصريح مركبة الأجرة الجوالة وتحت الطلب باللغة العربية والإنجليزية، بمكان واضح خلف مقعد السائق وعلى الجهتين، وتكون بيانات الشركة ومركبة الأجرة الجوالة وتحت الطلب ورقم هاتف السائق من ضمن البيانات».

وأضافت أنه يجب على المركبات تشغيل عداد مركبة الأجرة الجوالة وتحت الطلب، وإضاءة العلامة في حالة عدم وجود ركاب».

وألزمت سائقي الأجرة تحت الطلب بعدم تحميل الركاب من الشارع، كما ألزمت سائقي الأجرة الجوالة والأجرة تحت الطلب بعدم تحميل الركاب من مطار الكويت الدولي، وألزمت سائقي الأجرة الجوالة بعدم تحميل الركاب من الطرق السريعة أو الطرق الرئيسية».

وأضافت الإدارة أن التعليمات تلزم سائقي الأجرة بجميع أنواعها لنقل الركاب فقط ولا يجوز نقل الأشياء أو المأكولات.

وأكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التزام سائقي الأجرة بهذه التعليمات، وأنه سيتم محاسبة أي سائق أجرة يخالف التعليمات وقانون المرور.