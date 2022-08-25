“الصحة” تصرح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة بالعمل في جهة أخرى واحدة

أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد قرارا وزاريا رقم283 لسنة 2022 ويقضي بتعديل القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2022.

وتضمن القرار الجديد السماح بالتصريح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الأهلي بمزاولة المهنة في جهة واحدة أخرى فقط في ذات القطاع وفق شروط وضوابط».

وتضمنت الشروط أن يكون الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة كويتي الجنسية وأن يتقدم الصيدلي بكتاب معتمد من الجهة التي يعمل بها الى إدارة تفتيش الأدوية بالموافقة على العمل لدى جهة أخرى في ذات القطاع ومحددا لها أيام وساعات العمل في الجهة المراد العمل بها وأن تتقدم الجهة المراد العمل بها بكتاب موافقة للحصول على تصريح العمل للصيدلي مقدم الطلب وأن يذكر في نموذج التصريح ما تم تحديده من أيام وساعات العمل، وفي حال عدم التزام صاحب التصريح بالاشتراطات يتم إنذار صاحب التصريح، وفي حال تكرار المخالفة يتم إلغاء التصريح ولا يحق له التقدم بالحصول على تصريح آخر إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إلغاء التصريح السابق وأن يكون تاريخ صلاحية التصريح سنتين قابلتين للتجديد بناء على طلب خطي من صاحب التصريح والجهة التي يعمل بها، وفي حال انتهاء صلاحية التصريح دون تحديد يعد لاغيا.