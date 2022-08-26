“التربية” تعدّل دوام الطلبة

عدّلت وزارة التربية مواعيد دوام الطلبة في العام الدراسي 2022 – 2023 محدّدة دوام رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر، ودوام طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الذي يليه الموافق 2 أكتوبر المقبل من العام الجاري، فيما أبقت في التقويم المعدل على دوام العاملين في رياض الأطفال والموجهين الفنيين ومشرفي المختبرات في 11 سبتمبر، ودوام العاملين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر ذاته، وقدمت دوام العاملين في المرحلة الثانوية إلى يوم الاحد الموافق 18 من الشهر المذكور.

وأشارت إلى أن المناطق التعليمية حددت يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر موعداً لبدء الدورات التدريبية للمعلمين الجدد وتستمر لمدة 7 أيام، منها يومان للجانب الإداري و5 للجانب الفني.

في السياق ذاته، شدد الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان على ضرورة الاستعجال للانتهاء من جميع المقابلات المحلية للمعلمين، وذلك بهدف سد الحاجة من التخصصات المطلوبة المدرجة ضمن الإعلان المحلي، مشيراً إلى أنه سيتم سد جميع شواغر الوظائف الإشرافية الخاصة بالتوجيه الفني حال بدء العام الدراسي.

واجتمع السلطان بموجهي عموم المجالات الدراسية المختلفة في المناطق التعليمية بحضور مديرة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بالإنابة حميدة القلاف، ضمن استعدادات قطاع التعليم العام للعام الدراسي المقبل 2022 – 2023.

وتطرّق الاجتماع لمناقشة الخطط الدراسية والتأكد من جهوزيتها واعتمادها بصورة نهائية قبل بدء العام الدراسي، وذلك بعد اعتماد التقويم الدراسي بشكل نهائي.

وبحث الاجتماع أيضا آلية التقويم للعام الدراسي المقبل، والعمل وفقاً لما هو معمول به قبل جائحة كوفيد 19، وطبقاً للوثائق المعتمدة بالتعاون مع قطاع البحوث التربوية والمناهج، وذلك بعد إقرار العودة الشاملة.