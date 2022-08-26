محليات

“المرور” تفتتح 4 جسور بينها ثاني أعلى جسر على طريق جابر الأحمد السريع الجديد

26 أغسطس، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، عن افتتاح 4 جسور.

وقالت الإدارة إن من بين الجسور الأربعة ثاني أعلى جسر بارتفاع 32 مترا على طريق الشيخ جابر الأحمد السريع الجديد ليصبح 5 حارات لكل اتجاه (طريق العبدلي) لخدمه مدينه المطلاع السكنية الجديدة.

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