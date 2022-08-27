عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 27 أغسطس 2022

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“القادسية” أفلت من “الساحل”
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قرعة نارية لبرشلونة ومتوازنة للإنجليز في دوري الأبطال
25 أغسطس، 2022
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مانشستر يونايتد يستعيد توازنه على أنقاض ليفربول
23 أغسطس، 2022
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ليفاندوفسكي يقود برشلونة لصعق سوسيداد في الليجا
22 أغسطس، 2022
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13 أغسطس، 2022
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وزير المالية: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر.. بما لا يتجاوز ألف دينار
6 أغسطس، 2022
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1000 ميغاواط للعراق من السعودية و500 من “الشبكة الخليجية” عبر الكويت
16 يوليو، 2022
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إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
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روسيا 2018
“القادسية” أفلت من “الساحل”
27 أغسطس، 2022
أضف تعليق
قرعة نارية لبرشلونة ومتوازنة للإنجليز في دوري الأبطال
25 أغسطس، 2022
أضف تعليق
مانشستر يونايتد يستعيد توازنه على أنقاض ليفربول
23 أغسطس، 2022
أضف تعليق
ليفاندوفسكي يقود برشلونة لصعق سوسيداد في الليجا
22 أغسطس، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
“المالية”: 5 دنانير رسوماً للشهادة الضريبية الخاصة بالمواطنين الأفراد
13 أغسطس، 2022
أضف تعليق
وزير المالية: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر.. بما لا يتجاوز ألف دينار
6 أغسطس، 2022
أضف تعليق
1000 ميغاواط للعراق من السعودية و500 من “الشبكة الخليجية” عبر الكويت
16 يوليو، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“القادسية” أفلت من “الساحل”
27 أغسطس، 2022
أضف تعليق
قرعة نارية لبرشلونة ومتوازنة للإنجليز في دوري الأبطال
25 أغسطس، 2022
أضف تعليق
مانشستر يونايتد يستعيد توازنه على أنقاض ليفربول
23 أغسطس، 2022
أضف تعليق
ليفاندوفسكي يقود برشلونة لصعق سوسيداد في الليجا
22 أغسطس، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
“المالية”: 5 دنانير رسوماً للشهادة الضريبية الخاصة بالمواطنين الأفراد
13 أغسطس، 2022
أضف تعليق
وزير المالية: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر.. بما لا يتجاوز ألف دينار
6 أغسطس، 2022
أضف تعليق
1000 ميغاواط للعراق من السعودية و500 من “الشبكة الخليجية” عبر الكويت
16 يوليو، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
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تحقيقات
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” هات اذنك “
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جريدة الوطن
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