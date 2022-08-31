نظمت نقابة العاملين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية وقفة احتجاجية اليوم بشأن ما وصفوه بـ«مماطلة الهيئة بإقرار بدلات وكادر العاملين والأعمال الممتازة وتسكين الوظائف الإشرافية، والاستهانة بطلبات التظلمات الخاصة بالعاملين المقدمة من النقابة».
آخر الآخبار
محليات
“التجارة”: أبلغونا عمن يبيع الملابس العسكرية ومستلزماتها
31 أغسطس، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022
31 أغسطس، 2022
“نقابة الغذاء” تنظم وقفة احتجاجية لإقرار مطالب العاملين في الهيئة
31 أغسطس، 2022
1 دقائق
أضف تعليق