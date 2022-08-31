“نقابة الغذاء” تنظم وقفة احتجاجية لإقرار مطالب العاملين في الهيئة

نظمت نقابة العاملين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية وقفة احتجاجية اليوم بشأن ما وصفوه بـ«مماطلة الهيئة بإقرار بدلات وكادر العاملين والأعمال الممتازة وتسكين الوظائف الإشرافية، والاستهانة بطلبات التظلمات الخاصة بالعاملين المقدمة من النقابة».