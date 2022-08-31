“التجارة”: أبلغونا عمن يبيع الملابس العسكرية ومستلزماتها

أكدت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، منع استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع وتسويق الملابس الجاهزة الشبيهة بملابس القوة العسكرية بكافة أنواعها المستخدمة داخل دولة الكويت.

وأوضحت «التجارة» في تغريدة توعوية ضمن حملتها «شارك في الرقابة»، أن يمنع كذلك التعامل في متممات هذه الملابس من رتب وأوسمة وكتافيات وقبعات والباجات والعلامات المميزة الخاصة بهذه القوات.

وأضافت أنه يحظر على المحال تصنيع وتجهيز هذه الملابس والسلع إلا بموجب تصريح كتابي من الجهات المختصة، داعية إلى الإبلاع عن مخالفي القانون.