إنهاء خدمات 30 وافداً في وزارة العدل

أصدر وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، قراراً بإنهاء خدمات 30 موظفاً من غير الكويتيين، كدفعة أولى تمهيدا لإحلال الكوادر الوطنية مكانهم، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

وقالت وزارة العدل في بيان صحافي، إن وزير العدل وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية جمال الجلاوي، وجه بإنهاء خدمات غير الكويتيين المعينين في وزارة العدل بالوظائف المشمولة بالإحلال وسرعة الانتهاء من خطة التكويت.

وأضافت في بيانها أن توجيهات الوزير الصادرة إلى وكيل الوزارة، تضمنت ضرورة المضي قدما وسرعة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين بالوظائف المشمولة بالإحلال، المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ الصادر بشأن قواعد وإجراءات تكویت الوظائف الحكومية.