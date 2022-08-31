السعودية تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات داخل شحنة طحين

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، اليوم الاربعاء، عن إحباط تهريب 46.916 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة طحين، واحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

وذكر المتحدث الرسمي للمديرية محمد النجيدي في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات أسفرت عن رصد عملية تهريب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات إلى المملكة ومتابعة وصولها إلى الميناء الجاف في مدينة الرياض ونقلها إلى أحد المستودعات حيث تمت مداهمة الموقع والقبض على المشاركين في تهريبها.

واضاف النجيدي ان المتهمين ستة من الجنسية السورية واثنان من الجنسية الباكستانية.

وأوضح ان المواد المخدرة التي ضبطت في هذه العملية تعد الأكبر من نوعها التي تتم محاولة تهريبها إلى المملكة في عملية واحدة.