السعودية تطلق برنامج العمرة الميسرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، عن إطلاقها برنامجًا خاصًّا لمن يخطط لأداء العمرة في أي مكان بالعالم.

ونشرت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنفوغراف كشفت من خلاله عن خطوات الحصول على تأشيرة العمرة الميسرة من أي مكان في العالم.

خطوات الحصول على تأشيرة العمرة الميسرة:

1 ـ عبر محرك الحجز المركزي “مقام”، عبر الرابط، وستجد عدة شركات معتمدة بالإضافة إلى أسعار منافسة.

2 ـ تعبئة نموذج طلب التأشيرة وطباعتها عبر منصة التأشيرات، عبر الرابط.

3 ـ إصدار التأشيرة مباشرة في مدة قد تصل إلى أقل من 24 ساعة.

استفسارات المستفيدين

ووضعت وزارة الحج والعمرة رقم هاتف وبريدًا إلكترونيًّا لمن أراد الاستفسار فضلًا عن حساب العناية بالمستفيدين على موقع “تويتر”.

ـ للاستفسار: 00966920002814

ـ البريد الإلكتروني: [email protected]

ـ حساب العناية بالمستفيدين “تويتر” @MOHU_Car

وفي ذات السياق، فقد نشرت وزارة الحج والعمرة، مؤخراً تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” أعلنت من خلالها عن فتح باب الحجوزات لأداء مناسك العمرة بدءًا من يوم الأحد الموافق28 أغسطس الجاري، وقالت: غداً غرّة شهر صفر، حجوزات العمرة متاحة”.

السعودية تتيح العمرة للقادمين بجميع أنواع التأشيرات

وقد أتاحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ إمكانية تأدية العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة أثناء إقامتهم في المملكة.

كما أتاحت الوزارة تأدية العمرة للقادمين إلى السعودية من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول شنجن.

وقالت وزارة الحج والعمرة، إنّ منصة “مقام”، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة تتيح إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة.

وأشارت، إلى أنّ منصة “روح السعودية” تقدم تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأوضحت الوزارة، أنّ الحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية يستطيعون تأدية العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق “اعتمرنا” في أثناء زيارتهم أقاربهم وأصدقاءَهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.